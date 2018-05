Regionali Uisp e Serie D: l’Asd Ginnastica Riccione sale tre volte sul podio

Sport

Riccione

| 13:56 - 16 Maggio 2018

La sezione artistica dell’Ads Ginnastica Riccione nel fine settimana ha disputato a Cattolica la seconda prova regionale Uisp Seconda e Terza categoria.

Molto bene Virginia Fonti (Terza cat. Junior) che ha conquistato il secondo posto alla trave. Sara Medardi (Seconda cat. Senior) ha ottenuto un buon sesto posto nella classifica generale e il terzo alla trave. In questa gara hanno partecipato anche Martina Di Luigi, Giada Cevoli e Annalisa Ugolini (Terza cat. Senior), Delia Caracciolo (Seconda cat. Junior), Debora Buratto e Maria Blasi (Seconda cat. Senior), allenate dai tecnici Romina Battazza e Ilaria Donini: per tutte queste atlete della Ginnastica Artistica Riccione, dal 31 maggio al 3 giugno, si apriranno le porte dei Campionati Nazionali Uisp a Cattolica.





Sempre in questo fine settimana le atlete riccionesi erano di scena a Lugo per le gare di Serie D LA3 e Serie D LB3. Ottimo risultato il terzo posto ottenuto dalla squadra LB3 formata da Sofia Chirco, Krystyna Zashcola e Kristina Yurchenko, quest’ultima chiamata “in prestito” da un altro gruppo di atlete della società riccionese a causa dell’infortunio occorso ad Asia Monaco. Decimo posto invece per la squadra Squadra 1 LA3 formata da Lucia Pini, Giulia Ciavatta, Natalia Matteini, Anastasia Zavyalets e Aurora Marziali.

La squadra 2 LA3 (Martina Bellarosa, Lena Urbinati, Allegra Valentini e Alice Barbieri) alla prima gara di squadra, ha conquistato la quindicesima piazza con soddisfazione delle allenatrici Romina Battazza e Ilaria Donini.