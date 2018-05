Il giro d'Italia passa a Rimini giovedì alle 14.30, il traffico sulla Statale 16 chiuso da un'ora prima

Attualità

Rimini

| 13:21 - 16 Maggio 2018

E’ atteso verso le ore 14,30 il passaggio sulle strade riminesi dei corridori del Giro d’Italia impegnati domani giovedì 17 maggio nella dodicesima tappa da Osimo a Imola.

Un passaggio che comporterà alcune modifiche alla viabilità in occasione del transito. Proveniente da Riccione per proseguire verso Santarcangelo, la carovana del Giro percorrerà tutta la statale adriatica fino alla rotatoria all’altezza dello stadio del baseball dove si immetterà sulla via Emilia in direzione Imola.

Sono una settantina, tra agenti e volontari, gli operatori coordinati dalla Polizia municipale di Rimini che presidieranno ben 57 intersezioni. Tutte infatti dovranno essere presidiate garantendo l’attraversamento della statale in sicurezza fino a poco prima del passaggio dei corridori. Chiuso invece circa un’ora prima il flusso del traffico sulla SS16 con direzione Riccione così da evitare qualsiasi possibilità d’incontro con la carovana.