Bellaria, lo spettacolo del beach volley nel weekend con 1200 partecipanti da tutta Italia

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:44 - 16 Maggio 2018

Il weekend in arrivo apre la stagione degli appuntamenti senior di beach volley e lo fa con il Kiklos Sand Volley 4x4 – 2x2 m/f, da venerdì 18 a domenica 20 maggio. Nozze d’argento tra Kiklos e Bellaria Igea Marina: alla sua 25° edizione, la tre giorni di sport e vacanza si conferma un appuntamento consolidato per pallavolisti e beachers di tutta Italia. 1.200 partecipanti e oltre 340 squadre scenderanno in campo nella cornice del Beky Bay. Grandi numeri provenienti principalmente da Milano, Torino, Padova, Bari e dalla lontana Svizzera.

La tre giorni di beach volley, fair play e divertimento appassiona i professionisti così come gli amatori: da un lato si inaugura la stagione estiva outdoor in vista dei principali appuntamenti del campionato italiano e dall’altro si conclude la stagione invernale. La doppia formula (2x2 maschile/femminile e 4x4 maschile/femminile) in questo senso è il punto d’incontro perfetto per un weekend che soddisfa tutti i gusti.

Si comincia venerdì con il 2x2 (circa 160 squadre al via) e, dopo il successo dell’anno scorso, XtraFriday 4x4 misto il torneo che si sviluppa interamente nella giornata di venerdì. Sabato il torneo entra nel vivo: il 2x2 prosegue con la fase ad eliminazione diretta e inizia anche il 4x4 nelle consuete categorie Top e Fun.



Se da un lato lo sport sarà sicuramente avvincente, dall’altro anche i programmi serali non saranno da meno: giovedì sera si inaugura il weekend al Mapo Club, venerdì sera cena a cielo aperto al Beky Bay in collaborazione con Turismhotels e tutti gli alberghi coinvolti, infine sabato sera gran finale al Beky Bay. Non mancheranno i tradizionali happy hour al tramonto, il piadina party e tanta animazione on the beach. A impreziosire questo palinsesto anche OriOra, nuovo gold beverage partner di Kiklos. OriOra è la prima bevanda in Italia a base di succo di canna da zucchero, pura energia naturale da bere. Un marchio tutto made in Italy, dinamico come Kiklos, fresco, dissetante, fonte straordinaria di vitamina C: il drink “Gold Spritz” sarà omaggiato a tutti i partecipanti del torneo nel Welcome Gold Spritz Party di giovedì sera.



Non mancheranno tanti big come Stefano Mengozzi, centrale della Calzedonia Verona A1, Eugenio Amore beacher professionista che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Pechino, Julio Nascimento beacher professionista reduce dall’esperienza triennale con la nazionale Qatar, Andrea Vanini, Simone Calarco e Giada Cecchetto professionisti del campionato di serie A2, e tanti protagonisti indiscussi del panorama del beach volley italiano, come Silvia Leonardi, Giada Benazzi e Alessandro Arienti.



Tutto pronto dunque per un altro weekend di turismo sportivo a Bellaria Igea Marina.