Attualità

Rimini

| 11:53 - 16 Maggio 2018

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A14 Bologna-Taranto, dalle ore 13:00 alle ore 17:00 di giovedì 17 maggio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Rimini sud, per chi proviene sia da Pescara/Ancona sia da Bologna, per la XII tappa del 101esimo Giro d'Italia di ciclismo "Osimo-Imola".

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Rimini nord o di Riccione.