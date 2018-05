Qualità dell'aria, pochi sforamenti ad aprile in provincia di Rimini, i dati di Arpae

Attualità

Rimini

| 11:39 - 16 Maggio 2018

Durante il mese di aprile gli inquinanti hanno manifestato concentrazioni piuttosto contenute. Anche la media mensile del PM10 è risultata relativamente bassa in tutte le stazioni, con solo 2 superamenti in totale, uno registrato presso la stazione di Rimini - Flaminia e l’altro a S. Leo.

Parallelamente, risultano contenute anche le concentrazioni del PM2,5.

L’arrivo della primavera ha invece determinato un aumento della concentrazione di Ozono, che comunque, come succede in genere in questo periodo, è rimasto al di sotto dei limiti previsti dalla norma.

In generale il mese di aprile non contribuisce in modo determinante al numero degli sforamenti del PM10. Infatti, le registrazioni dell’ultimo triennio ne evidenziano la mancanza oppure, come per quest’anno, un numero esiguo di superamenti.

Le medie mensili sono praticamente molto simili a quelle del triennio precedente, leggermente maggiori di quelle del 2017 e 2015 e quasi uguali a quelle del 2016.