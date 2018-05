Festa dello sport al Garden di Rimini, open day con attività e giochi per tutti

Sport

Rimini

| 10:27 - 16 Maggio 2018

Si avvicina l’estate e al Garden per il quarto anno consecutivo è tempo di “Festa dello Sport”, l’open day dedicato a genitori e bambini con attività fisiche, giochi, show e le anteprime delle attività Junior e fitness dell’estate 2018.

La Festa dello Sport è una giornata di sport e divertimento da trascorrere con la propria famiglia e gli amici, dalla mattina alle 10.30 fino al tardo pomeriggio bambini e genitori potranno praticare varie attività, assistere ad esibizioni, pranzare insieme sul prato e assistere alla presentazione del centro estivo Junior Club 2018 con tutte le sue novità e lo staff al completo.

Si comincia alle 10.30 con i corsi di beach tennis e nuoto per i bambini che hanno partecipato ai corsi invernali mentre i genitori si potranno tranquillamente rilassare nelle piscine e nell’area esterna di Gardenland; alle 11.30 la consegna delle medaglie agli atleti e a seguire il pranzo pic-nic nel parco (al sacco o prenotabile al bar).

Dalle 14.00 si ripartirà con il raduno sotto la vela e le esibizioni di danza, hip hop e karatè delle scuole della Polisportiva; i bambini verranno poi divisi in gruppi e parteciperanno a diversi giochi in collaborazione con le scuole sport Garden (calcio, basket, volley, beach tennis) in un’anteprima del centro estivo Junior Club.

Nel frattempo i genitori potranno scegliere tra relax e attività fisiche: dalle 15.00 alle 15.45 Aquadynamic, dalle 16.00 alle 16.45 Body Pump, dalle 16.45 alle 17.15 Pilates.

Dopo le attività ci si ritroverà tutti sotto la grande vela per la presentazione ufficiale dello staff Junior Club 2018 e a seguire si chiude la giornata con un “Nutellata” per tutti offerta dal Bar del Garden.

Per iscriversi alla festa dello sport è necessaria la prenotazione consegnando apposito coupon al proprio istruttore o inviando un’email a: amministrazione@gardensportingcenter.it.

La Festa dello Sport è aperta a tutti (iscritti e non iscritti) e si terrà anche in caso di maltempo negli spazi interni.