Riccione, studente ha perso la milza in un gioco tra amici: nessun caso misterioso

Cronaca

Riccione

| 07:58 - 16 Maggio 2018

Sembra risolto il mistero del giovane studente riccionese a cui è stata asportata la milza pochi giorni fa. In un primo momento sembrava potesse essere stato vittima di una aggressione, invece ora sia la famiglia che i Carabinieri che hanno parlato con il 18enne, fugano ogni dubbio. Secondo quanto dichiarato dalla madre, tramite il suo legale Alessandro Catrani, il giovane si sarebbe fatto male durante una festa di compleanno. Sul momento non avrebbe avvertito dolori particolari, che si sono poi manifestati nelle ore successive. Da qui la corsa in ospedale e il delicato intervento per l'asportazione della milza. Il ragazzo si trova ancora ricoverato e le sue condizioni stanno migliroando.