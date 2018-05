Passaggio del Giro d'Italia ecco tutte le modifiche alla circolazione a Riccione

Attualità

Riccione

| 07:41 - 16 Maggio 2018

Toccherà anche il Comune di Riccione la tappa Osimo-Imola del Giro d’Italia. Il passaggio della carovana è previsto per giovedì pomeriggio e coinvolgerà la zona a mare della città.

In particolare, a partire dalle 13.00 e fino alle 15.00 resteranno chiuse alla circolazione veicolare le seguenti strade: viale Torino (dal confine con Misano Adriatico), viale Milano, viale D’Annunzio, viale Angeloni, viale Vercelli, via Flaminia in direzione Rimini.

Inoltre, a tutela della sicurezza dei corridori, come richiesto dalle autorità, su tutto il percorso non potranno essere presenti veicoli in sosta, pertanto a partire dalle ore 11.00 lungo le strade sopra indicate verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Il trasporto pubblico sarà interrotto dalle ore 12.30 fino alle 15.00 e gli autobus con capolinea su Piazzale Curiel si fermeranno in stazione.

Si ricorda che sul territorio di Riccione l’itinerario del Giro non coinvolgerà la Statale 16, che sarà invece attraversata a Cattolica, Misano Adriatico e Rimini: per chi dovrà dunque spostarsi da Rimini a Cattolica e viceversa è consigliato utilizzare l’autostrada A14 per poi avvalersi - una volta usciti - dei passaggi in corrispondenza di cavalcavia e sottopassi.