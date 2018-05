Accordo per nuova sede dei Vigili del fuoco di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 20:33 - 15 Maggio 2018

Una nuova sede per i vigili del fuoco di Cattolica, in una struttura che ospiterà anche il Centro operativo intercomunale di Protezione Civile dei Comuni aderenti all'Ambito Riviera del Conca, ovvero Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano. In prefettura a Rimini è stato siglato un patto per insediare il centro in una struttura di San Giovanni in Marignano, di proprietà di Romagna Acque. Il Prefetto Gabriella Tramonti ha espresso grande soddisfazione per la sottoscrizione del documento che porterà "un significativo valore aggiunto al territorio". Presenti alla firma anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Pietro Vincenzo Raschillà, e l'assessore regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo.