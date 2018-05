Scontro tra auto e Ape car, anziano trasportato al 'Bufalini' in elisoccorso

Cronaca

San Mauro Pascoli

| 17:31 - 15 Maggio 2018

Tremendo incidente al confine tra la provincia di Rimini e Cesena. Un anziano di 79 anni è stato portato in gravi condizioni all'ospedale 'Bufalini' di Cesena in elisoccorso dopo un incidente avvenuto martedì pomeriggio intorno alle 15 in via Cagnona Nuova a San Mauro Mare. Era a bordo di un’Ape car che si è scontrata con un’auto. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare il conducente, rimasto imprigionato nell’abitacolo. Ferito anche il conducente 29enne dell'auto portato invece in ospedale con un codice di media gravità. Foto di repertorio.