Attualità

Misano Adriatico

| 16:21 - 15 Maggio 2018

Foto scattata alle 15 di martedì 15 maggio a Misano Adriatico, dopo il mercato settimanale. Solo una parte dei rifiuti - scrive il nostro lettore - non fotografo quelli che volano in giro e nel canale in questa giornata di vento. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.