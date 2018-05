Nuova normativa protezione dati personali, corsi gratuiti di Confcommercio Rimini

Attualità

Rimini

| 15:40 - 15 Maggio 2018

Il 25 maggio entrano in vigore importanti novità normative sulla protezione dei dati personali. Tutti i titolari di aziende pubbliche e private, società e liberi professionisti si devono obbligatoriamente adeguare al regolamento introdotto dal GDPR 679/2016.

Con l’entrata in vigore del GDPR sulla Privacy, il quadro sanzionatorio sarà ben più severo del precedente, fino ad arrivare al 4% del fatturato. Si devono mettere in regola imprese e professionisti con o senza personale dipendente, chi si avvale di consulenti esterni, le imprese e i professionisti che usano siti Internet e/o App per promozione e/o vendita, chi struttura un archivio cartaceo e/o automatizzato, chi utilizza impianti di videosorveglianza e chi fa tessere fedeltà.

Confcommercio della provincia di Rimini, per facilitare la conoscenza della normativa, approfondire gli obblighi previsti e le relative sanzioni in caso di inadempienza, organizza incontri due gratuiti di approfondimento. Partecipatissimo quello di oggi (martedì 1575) tenuto nella sede di Rimini dall’esperta in materia di Privacy, dottoressa Emanuela Palliccia.

Il prossimo si terrà martedì 22 maggio nella sede di Riccione in via dei Mille 14 alle ore 10:30.

“Siamo vicini alle aziende e ai professionisti in questi momenti di cambiamenti normativi importanti – dice Gianni Indino, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini -. Il nostro compito è offrire servizi e momenti di approfondimento per permettere agli imprenditori di essere informati mettersi in regola. Il successo del primo incontro sulla Privacy nella nostra sede, testimonia quanto alta sia l’attenzione per un tema che ha importanti ripercussioni sulla gestione dell’azienda”.