Ramo sui binari, salta la corrente: interrotta per qualche ora la ferrovia Rimini-Ravenna

Cronaca

Rimini

| 11:59 - 15 Maggio 2018

Ramo cade sulla linea dell'alta tensione sul tratto ferroviario Rimini-Ravenna, salta la corrente, traffico ferroviario sospeso. Il maltempo del pomeriggio di lunedì potrebbe essere la causa dell'episodio verificatosi nella prima serata. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Codroipo a Rivabella poco prima delle 20 all'altezza dei binari della ferrovia. Il ramo caduto sulla linea dell'alta tensione aveva causato un black out rendendo necessaria la chiusura della circolazione ferroviaria dalle 19.30 tra Rimini e Igea Marina. Dopo il sopralluogo i pompieri hanno rimosso il grosso ramo dai cavi e messo in sicurezza la zona. Verso le 21.50 la circolazione ferroviaria è ripresa normalmente.