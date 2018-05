Santarcangelo di Romagna, sostituzione della rete idrica: modifiche alla viabilità

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:35 - 15 Maggio 2018

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori per il rinnovo della rete idrica a Santarcangelo di Romagna, frazione Canonica. L’intervento prevede la sostituzione ed il potenziamento della condotta esistente lungo la provinciale S.P. 13 “Uso” fino alla centrale di Casenuove.



Il tratto interessato dalle opere garantirà la bonifica di un tratto di tubazione ormai obsoleto e il potenziamento della rete a beneficio di circa 1.000 abitanti.

Verranno posati circa 1300 metri di tubo in P.V.C e saranno potenziati i serbatoi “Bionda” e “Tribola”. Il cantiere terminerà, salvo inconvenienti, entro il 30 giugno per un importo di circa 150 mila euro.



Per l’intera durata dei lavori è stato necessario modificare la viabilità: nel tratto interessato è stato istituito un senso unico alternato e nella zona circostante al cantiere è stata posizionata un’apposita segnaletica di preavviso per ulteriori modifiche alla viabilità. Hera assicura che i lavori verranno svolti con la massima attenzione per arrecare il minor disagio possibile.