Il conto consuntivo 2017 si chiude in avanzo, presto investimenti per 700mila euro

Attualità

Coriano

| 11:24 - 15 Maggio 2018

Il Comune di Coriano, nel Consiglio Comunale di lunedì sera, ha approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, varato dalla Giunta comunale lo scorso 26 aprile.

Il risultati confermano il consolidamento della situazione finanziaria complessiva, il calo dell’indebitamento, l’impegno dell’amministrazione nella lotta all’evasione e nel sostegno delle fasce deboli. L’avanzo complessivo ammonta a oltre 8,7 milioni, in aumento rispetto allo scorso anno quando era a 6,9 milioni, in gran parte destinato agli accantonamenti (5,7 milioni) e ai vincoli (2,4 milioni). Con l’avanzo di amministrazione si liberano risorse per oltre 700'000 euro da destinare agli investimenti, che si aggiungono agli investimenti già realizzati nel 2017, per circa due milioni di euro.



Le risorse saranno immediatamente utilizzate dall’amministrazione già nel consiglio comunale di approvazione del rendiconto. In particolare: 200.000 euro di avanzo destinato; 450.000 euro di proventi per sanzioni al codice della strada per gli asfalti; 70.000 euro circa di disagio ambientale sui rifiuti urbani che saranno utilizzati per interventi di mitigazione dell’impatto ambientale, a cui si aggiungono i 316.000 già introitati nel 2018.