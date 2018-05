Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:49 - 15 Maggio 2018

Gentile redazione, questa è la situazione dei cassonetti a Santarcangelo di Romagna in via San Vito all'altezza del civico 700. Da tempo il degrado è sempre maggiore ed ormai assistiamo come residenti alla creazione di una discarica a cielo aperto con sversamenti notturni ed incontrollabili. Gianluca. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.