Rimini, gradino pericoloso nell'area verde di via del Lupo e via dell'Orso. La segnalazione

| 09:45 - 15 Maggio 2018

Segnalazione inviata al Comune di Rimini: "Segnalo l'estrema pericolosità di alcuni gradini nell'area verde e pedonale del complesso abitativo di via del Lupo e via dell'orso. Da tempo si sono staccate le pietre che rivestono i gradini e pertanto vi è un grosso pericolo per i pedoni ma soprattutto i bambini che giocano. Chiedo la cortesia di provvedere a ripristinare le condizioni di sicurezza." Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.