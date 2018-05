Druma tende nel mirino: sfondano il vetro della finestra, depredata per la quarta volta

Cronaca

Rimini

| 09:37 - 15 Maggio 2018

Ladri visitano la sede della Druma in via Ungheria a Rimini. I malviventi si sono introdotti nottetempo all'interno della nota ditta di tendaggi riminese. E' ancora in corso la conta dei danni ma probabilmente non è stata asportata merce di grande valore: uffici e magazzini sono provvisti di allarme collegato con un istituto di vigilanza privato, che interviene nel giro di poco tempo.

E' la quarta volta che i ladri visitano la struttura con risultati altalenanti. In una occasione i malviventi hanno portato via profili in alluminio caricandoli su un camion; peccato che uno dei ladri abbia perso la carta d'identità e sia stato rintracciato dopo poco.

Un altro tentativo di furto fallito ha visto i malviventi rimanere chiusi in ufficio. Per scappare hanno dovuto spaccare i vetri delle finestre, tagliandosi e lasciando ovunque impronte digitali.

In un'altra occasione sono entrati in due tempi: la prima volta hanno tolto tutti i quadri nella speranza di individuare la cassaforte; la seconda volta sono tornati e hanno provato a portarla via. Siccome la struttura è molto pesante i malviventi non sono riusciti a spostarla di un centimetro.

La scoperta del furto della scorsa notte è stata fatta martedì mattina al momento dell'apertura degli uffici.