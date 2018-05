Traffico, passione sulle strade riminesi: Giro d'Italia e Mille Miglia insieme nello stesso giorno

Attualità

Rimini

| 08:04 - 15 Maggio 2018

Giro d'Italia e Mille Miglia insieme nello stesso giorno: binomio esplosivo per la circolazione ordinaria in provincia di Rimini. Un consiglio spassionato? Lasciate l'auto in garage giovedì 17 maggio. E' quello il giorno in cui le due mitiche corse transiteranno nella nostra provincia.

L'edizione 2018 della Mille Miglia, la gara per auto storiche, partirà mercoledì da Brescia. Per giovedì 17 è prevista la tappa Cervia - San Marino alla mattina dalle 6.30 alle 10.20 circa (vedi orari), passando per la statale 16 verso Bellaria, Rimini, Riccione, Cattolica, Gabicce, Pesaro e poi salire verso San Marino passando per Morciano. Ecco la mappa del percorso.

Il Giro affronterà la 12° tappa Osimo-Imola. Il percorso nella nostra provincia è previsto tra le 15.30-16.30 e prevede in prevalenza il passaggio sulla statale adriatica e a Riccione la corsa ciclistica passerà in alcune vie cittadine fino a Miramare per poi riprendere la statale fino a raggiungere la via Emilia e proseguire verso Cesena.

Un periodo di "passione" per gli automobilisti che in diverse occasioni hanno lamentato difficoltà di circolazione in concomitanza dei grandi eventi che si susseguono. Domenica prossima altre modifiche alla circolazione per lo svolgimento della podistica StraRimini.