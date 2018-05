Pennabilli come Rimini, per la prima volta arriva la Notte Rosa

Attualità

Pennabilli

| 07:46 - 15 Maggio 2018

La Notte Rosa conquista i Borghi della Romagna. Per la prima volta il tavolo tecnico dell'iniziativa ha deciso di ampliare l'evento rendendolo una vetrina per valorizzare turisticamente il patrimonio storico, culturale e paesaggistico dei Borghi della Romagna. Progetto condiviso anche dalla Destinazione Turistica Romagna. In una nota il comune di Pennabilli invita gli operatori turistici interessati ad attuare "iniziative rosa", ad esempio addobbando i locali o creando menù a tema. Una occasione da sfruttare per farsi pubblicità ed accogliere i turisti dalla riviera che saliranno in valle per visitare le bellezze e gustare buon cibo. Tutte le iniziative "in rosa" saranno promosse da Destinazione Turistica, da Apt Servizi regionale e dai comuni interessati.