Nasce il Cage club all'interno dello storico hotel Admiral di Rimini, opera dell’architetto Luca Tausani Ferrini

Attualità

Rimini

| 07:38 - 15 Maggio 2018

Nasce un nuovo spazio per eventi, buona musica, incontri culturali ed enogastronomia di alto livello a due passi dalla spiaggia. E' il Cage Club, appena inaugurato in viale Pascoli a Rimini dalla famiglia Calesini, albergatori da due generazioni. Un ambiente unico nel suo genere già a partire dal design, firmato dall'architetto riccionese di fama internazionale Luca Tausani Ferrini, che ha voluto richiamare la lussureggiante natura di una foresta equatoriale, con dettagli inusuali, oggetti d'arte ed elementi di recupero secondo la filosofia del riuso dei materiali, del rispetto della loro storia e dell'attenzione a non sprecare. A far da cornice alla sorprendente “giungla”, la grande e luminosa terrazza da cui si vede il mare, fra piante di ulivo e profumati agrumi.

Il Cage Club si trova al primo piano dell'hotel Admiral, storico quattro stelle gestito da oltre 30 anni dalla famiglia Calesini. “Nel realizzare il Cage Club la nostra passione per l'arte e la musica è entrata dalla porta principale – spiega Daniele Calesini, proprietario della struttura -. L'attenzione al riciclo, al non spreco, sono il denominatore comune nell'ampia ristrutturazione e nel profondo cambiamento che stiamo operando insieme all'architetto Tausani Ferrini. Il Cage Club è volutamente un ambiente “fuori luogo”, di atmosfera internazionale, e aspira a diventare un nuovo punto di incontro per la cultura e gli eventi nella nostra città”.

La stagione di eventi del Cage Club inizia con quattro serate all'insegna dei grandi vini italiani e della cucina tipica regionale, accompagnate da musica dal vivo. Mercoledì 16 maggio appuntamento con i vini della prestigiosa azienda vinicola Kossler raccontati dai sommelier e con le delizie del Trentino Alto Adige preparate dagli chef del Cage Club. Mercoledì 23 protagoniste le Marche con l'azienda vinicola Umani Ronchi, mentre il 30 maggio sarà dedicato al Veneto con l'azienda vinicola Ca' Rugate. La rassegna chiude “in casa” il 6 giugno con un omaggio all'Emilia-Romagna in collaborazione con l'azienda vinicola riminese San Valentino. Il menù comprende antipasto, primo, secondo e dessert accompagnati da 4 diversi vini selezionati. Cena su prenotazione 28 euro (0541 392239), sola degustazione vini con piccola stuzzicheria 15 euro, oppure si può scegliere di trascorrere la serata nella giungla del Cage Club anche solo per ascoltare ottima musica e gustare un cocktail.