VIDEO: tremendo tamponamento a Fanano di Gradara, scooterista 48enne in gravi condizioni

Cronaca

Gradara

| 20:08 - 14 Maggio 2018

Un incidente stradale e una sfortunata carambola hanno causato il ferimento di un 48enne di Gabicce, in sella a uno scooter. I fatti sono avvenuti alle 18.50 di lunedì sulla Strada Provinciale 47, in località Fanano: il 48enne procedeva da Gradara in direzione Gabicce, in sella ad un Aprilia Sportcity, quando ha tamponato, per cause in corso di accertamento, una monovolume Mitsubishi. Nell'urto è stato sbalzato sull'asfalto, proprio quando nell'altra corsia transitava una Lancia Ypsilon guidata da una ragazza: il parafango ha colpito il 48enne al capo. Sul posto il personale sanitario, che ha disposto il ricovero del ferito, all'ospedale Le Torrette di Ancona, in codice di massima gravità. I rilievi del sinistro affidati alla Polizia Municipale. Foto e video Amato Ballante.