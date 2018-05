Attualità

Rimini

| 19:12 - 14 Maggio 2018

Buongiorno, vorrei portare a conoscenza la situazione in una via di Santa Giustina, a tre giorni dalla consegna dei nuovi bidoni con apertura tramite tessera elettronica. Questi sono segni di inciviltà e di maleducazione! La tessera per aprire i bidoni si può richiedere gratuitamente. Basta un piccolo sforzo da parte di tutti, per tenere pulito. Filippo. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.