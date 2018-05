Federico Buffa ospite alla XXXIV edizione del Verucchio Music Festival: completato il programma della manifestazione

Eventi

Verucchio

| 16:15 - 14 Maggio 2018

Si completa il programma della XXXIV edizione del Verucchio Music Festival con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Arts, sette serate musicali ospitate nella suggestiva location del Sagrato della Chiesa Collegiata.

Martedì 17 luglio una serata tutta da scoprire con Federico Buffa in A night in Kinshasa: autunno del 1974, Kinshasa, Zaire.Il dittatore Mobutu regala ai suoi sudditi il match di boxe del millennio per il titolo mondiale dei massimi, tra lo sfidante Muhammad Ali (Cassius Clay, prima della conversione all'Islam) e il detentore George Foreman. Da quell’evento parte il racconto di Federico Buffa, giornalista sportivo che si è imposto all'attenzione del pubblico per la straordinaria capacità di raccontare le storie dei campioni e degli eventi sportivi.

Una narrazione sincopata, tenuta “sulle corde” da una serrata partitura musicale scritta ed eseguita al pianoforte da Alessandro Nidi e ritmata dalle percussioni di Sebastiano Nidi, all'interno della

Tutti i concerti hanno inizio alle ore 21. Prevendite on line su www.mailticket.it, www.vivaticket.it, www.tickemaster.it