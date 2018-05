Ciclismo, continuano i successi in casa 'Benessere e Sport'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:13 - 14 Maggio 2018

Continuano i successi per i “ragazzi” della Benessere e Sport anche nel weekand appena trascorso. Sabato 12 maggio a Forlì in occasione del Trofeo Re Artù bella vittoria assoluta conquistata da Claudio Valentini mentre Claudio Ardondi si è piazzato secondo seguito al terzo posto da Bartolomeo Celato. Domenica 13 maggio a Traversara di Bagnacavallo Claudio Valentini concede il bis aggiudicandosi gara riservata ai SuperGentleman (nona vittoria stagionale). Ancora un secondo posto per Claudio Ardondi. A Gabicce Monte era in programma la Gran Fondo degli Squali e il portacolore della Benessere e Sport Massimo Rinaldi è salito sul secondo gradino del podio per la categoria SuperGentleman A preceduto ancora una volta dallo sponsor Riccardo Zannoni.