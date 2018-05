StraRimini: previste al via oltre 5mila persone. Domenica percorso chiuso al traffico

Sport

Rimini

| 13:24 - 14 Maggio 2018

Saranno oltre 5mila tra atleti, podisti amatoriali, famiglie e bambini a scendere in strada domenica 20 maggio per la nuova edizione della StraRimini, l’appuntamento organizzato dall’Asd Celle Pecore Nere che quest’anno taglia il traguardo della 35esima edizione. Si tratta di uno degli appuntamenti storici della primavera dello sport riminese, un’occasione di festa per la città grazie ad una formula ormai collaudata che prevede quattro tipologie di percorsi: la mezza maratona (21,097 km) e le gare non competitive, la maratonina sulla distanza di 10,5 km, la camminata di 5 km e per finire la mini podistica di 2,8 km dedicata ai bambini.

La partenza della mezza maratona e della maratonina sarà alle 9 da piazza Tre Martiri; da lì i podisti inizieranno il loro percorso che li porterà passando dal corso d’Augusto e via Circonvallazione meridionale, fino alla via Flaminia, via Lagomaggio e via Chiabrera fino a raggiungere il lungomare Giuseppe di Vittorio. Si risalirà quindi verso nord fino al porto canale, dove i percorsi delle due gare si divideranno: i podisti impegnati nella 10km transiteranno per via Destra del Porto e torneranno verso il centro storico, mentre gli atleti della mezza maratonina proseguiranno verso nord, attraversando la Darsena e Rivabella e percorreranno il lungomare di Viserba fino a Viserbella. Da via Palestrina comincerà il rientro verso il centro storico, passando per via Sacramora e via Labriola, con passaggio sul ponte degli Scout e arrivo dopo il transito nel Parco XXV in piazza Tre Martiri.

Partiranno invece alle 9.15 da via Gambalunga le due camminate ludico-motorie, quella da 5 km dedicata a chi vuole fare in compagnia una camminata a passo veloce tra mare e città e la ‘Strarimini baby’, un circuito di circa 2km in centro storico pensato per i giovanissimi e che quest’anno coinvolgerà ben 18 scuole della città, dagli asili alle superiori. Non mancheranno come sempre stand per il ristoro degli atleti e intrattenimento per chi sarà ad aspettare i podisti all’arrivo. “La StraRimini è uno di quegli appuntamenti che costruisce l’identità di una comunità, un appuntamento di sport ma soprattutto una festa per la città che si ripete da 35 anni – sottolinea l’assessore allo Sport Gian Luca Brasini – Un grazie per lo sforzo e l’impegno a Roberto Pezzi e all’Asd Celle Pecore Nere, che ci regaleranno un’altra domenica da vivere a piedi, immersi nella bellezza della nostra città”.

Per consentire lo svolgimento della gara, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione nelle strade interessate dai percorsi. La sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito degli atleti.



Mezza maratona (21,097 km) Partenza piazza Tre Martiri, corso d’Augusto, largo unità d’italia, via circonvallazione meridionale, via Flaminia, via Fada, via Lagomaggio, via Settembrini, via Chiabrera, via Firenze, piazzale Toscanini, Lungomare G. di Vittorio, Lungomare Murri, lungomare Tintori, da piazzale Kennedy si percorre la spiaggia fino alla casa dei matrimoni, banchina del porto canalem via Destra del porto, ponte della resistenza, via Sinistra del porto, via Muccioli, via Lucio Lando, via Ortigara, via Briolini, via del Fante, via dell’Aviere, via del Marinaio, via Coletti, via Adige viale Toscanelli, ple Adamello, viale Toscanelli, viale Dati, viale Porto Palos, viale da Palestrina, viale caprara, viale Curiel, via Pinzi, via Sacramora, via Labriola, pista ciclabile lato Ravenna, ponte degli Scout, parco XXV aprile, ponte di Tiberio, corso d’Augusto, via Ducale, piazzetta Ducale, via Tonini, attraversamento via Giovanni XXIII, piazza Ferrari, attraversamento via Gambalunga, via Tempio malatestiano, via Leon Battista Alberti, via Serpieri, corso d’Augusto, piazza Tre Martiri.

Maratonina (10.5 km) non competitiva Partenza piazza Tre Martiri, corso d’Augusto, largo unità d’italia, via circonvallazione meridionale, via Flaminia, via Fada, via Lagomaggio, via Settembrini, via Chiabrera, via Firenze, piazzale Toscanini, Lungomare G. di Vittorio, Lungomare Murri, lungomare Tintori, da piazzale Kennedy si percorre la spiaggia fino alla casa dei matrimoni, banchina del porto canale via Destra del porto, via Savonarola, via Ravegnani, via Giovanni XXIII, via Cavalieri, via Gambalunga.

Tutte le informazioni sulle iscrizioni al sito www.strarimini.it