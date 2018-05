Ultima puntata di Calcio di Rigore su Vga TeleRimini: servizi speciali e ricco parterre di ospiti

Sport

Rimini

| 12:26 - 14 Maggio 2018

Questa sera a partire dalle ore 19:55 in diretta s Rete8 Vga TeleRimini (ch 86) puntata finale di Calcio di Rigore. Sessantacinque minuti di analisi dibattiti, servizi video inerenti ai tornei d’Eccellenza, Promozione Romagna, Promozione Marche, Prima Categoria e relativi verdetti play off e play out e una parentesi legata alla supercoppa Emilia che si disputerà giovedì sera tra Axys Zola vs Savignanese. In studio il Ds del Pietracuta Calcio Sandro Conti, il Ds del Ronco Giovanni Alcerati, l’opinionista Renzo Baldisserri, l’allenatore Massimo Zanini e l’allenatore del Settore Giovanile Andrea Parlani. Il tutto condotto dal giornalista Daniele Manuelli.