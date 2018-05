Lavoro nero, controlli a Rimini: tre attività sospese e sanzioni per 27mila euro

Attualità

Rimini

| 12:18 - 14 Maggio 2018

Otto lavoratori in nero, sospese tre attività, 27mila euro di multa. E' il bilancio del fine settimana di controlli dell'Ispettorato del Lavoro di Rimini. L'attività si è concentrata in alberghi e pubblici esercizi della provincia. Su 8 strutture controllate sono stati trovati 8 lavoratori in nero. Tre attività sono state sospese: i controlli hanno evidenziato la presenza di lavoratori non in regola in percentuale superiore al 20% di quelli totali. Oltre a 27 mila euro di multa sono stati anche fatti sostanziosi recuperi di contributi non versati. Lo scopo dei controlli è la tutela dei lavoratori e la tutela della concorrenza leale tra le aziende.