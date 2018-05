Volley San Marino, conto alla rovescia per i playoff delle "bancarie"

Sport

| 10:47 - 14 Maggio 2018

Iniziano mercoledì 16 maggio i play-off promozione per tutte le otto squadre aspiranti alla serie B. La Banca di San Marino gioca il suo primo match in casa, alle 21, contro la Rubierese, squadra classificatasi seconda nel girone A regionale dietro l’Interclays Reggio Emilia cogliendo ben 23 vittorie e solo tre sconfitte. “La Rubierese è una squadra molto compatta con tutte giocatrici brave nei loro rispettivi ruoli. – Racconta Luca Nanni, coach delle titane. - Hanno vinto sette volte per 3 a 2, segno che regalano qualcosina ed è per questo che sono arrivate seconde nel loro girone dietro a un team che ha vinto più volte di loro per 3 a 0 o 3 a 1. I loro esterni d’attacco Arduini, Morselli e Paterlini ci daranno da fare: sono tutte giocatrici da doppia cifra. Insomma, sappiamo che dovremo disputare una buona partita per vincere ma dovremo metterle in difficoltà in ricezione per spuntarla. La mia squadra, tutto sommato, sta bene fisicamente e dunque andiamo a giocarcela con la dovuta convinzione”.

Attenzione alla formula: si gioca su due partite e non è prevista la bella. In caso di una vittoria a testa conta il numero dei set vinti.

Questi tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale: Banca di San Marino - Rubierese; Centro Volley Reggiano – Villa D’Oro Modena; San Giorgio Piacenza – Gut Chemical Bellaria; Rubicone In Volley – Sanamed Modena.

Nelle foto: la squadra e Chiara Parenti, capitana della Banca di San Marino.