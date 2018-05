Rimini, condominio allo stremo per inquinamento acustico e ambientale. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 07:46 - 14 Maggio 2018

"Condominio" e "quieto vivere" spesso purtroppo non sono sinonimi. Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di un riminese che ha scritto alla nostra redazione. Dai rumori al comportamento poco sicuro di ciclisti e motociclisti che, per evitare un dissuasore di traffico, passano molto vicino al cancello condominiale.

"Voglio segnalare la situazione di insopportabile inquinamento acustico e ambientale e di grave pericolosità a cui è condannato l'intero condominio di via Zanotti 5 in Rimini. Non bastavano 10 bidoni di ogni tipo di rifiuto fronte casa, con continua puzza e rumorosità ad ogni ritiro (a partire dalle 5,45): i bidoni sono stati avanzati di un metro verso il centro della stretta carreggiata a senso unico" vicino, dice ancora il nostro lettore, ad un dosso "a mezzo metro di distanza dal cancello condominiale, con il risultato che tutte le bici e gran parte degli scooter che percorrono la via, anziché saltare sul dosso, lo bypassano sulla destra, sfiorando letteralmente il cancello. Basta guardare per un attimo per capire la follia compiuta, con tutta evidenza a tavolino, come se in una via lunga 200 metri non fosse possibile trovare una diversa e piu ragionevole sistemazione. Anche lo spostamento dei bidoni ci appariva incomprensibile, risolvendosi in uno spazio dove gettare a terra ogni tipo di rifiuto, come da foto. Il Comune non risponde a mail e istanze: qualcuno può aiutarci??"