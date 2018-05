FOTO: Rimini, il cavalcavia sulla via Emilia perde i pezzi. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 07:27 - 14 Maggio 2018

Calcinacci caduti sull’asfalto sulla statale 16, nel tratto in cui passa sotto il cavalcavia sulla via Emilia vicino all'Scm Group e il distributore Tamoil. Questa la segnalazione di un cittadino che, transitando per la strada in bici, si è imbattuto in frammenti di cemento caduti a un metro di distanza. Il ponte si trova in una zona molto trafficata. Nelle immagini si vede anche un coccio di vetro "Nella gettata fuoriesce anche una bottiglia di birra... secondo me è una Peroni..." racconta il nostro lettore.