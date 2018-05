L'ex bagno Elio di Torre Pedrera si trasforma in una 'Bela Burdela'. Stabilimento ispirato al nuovo Parco del Mare

Attualità

Rimini

| 06:34 - 14 Maggio 2018

Inaugurato sabato a Torre Pedrera il bagno "Belaburdela" nella zona 70-71. La spiaggia ha un taglio innovativo con tanti servizi, occupa circa 10mila metri quadrati. Ci sono ampie zone relax con lettini dotati di cuscino ergonomico, un'area con una piccola piscina terapeutica con all'interno acqua salata del mare. Attenzione anche all'aspetto gastronomico con proposte a km zero dalla colazione alla cena in riva al mare."A Bélaburdéla, puoi prendere il sole sui nostri lettini comodissimi, fare beach sport, lasciare giocare i tuoi bambini, mangiare cibo sano e goloso, goderti un aperitivo sulla nostra terrazza o rilassarti nella nostra piscina al sale dell’Adriatico" dicono i gestori. Al taglio del nastro anche il Sindaco Gnassi che ha speso belle parole per la struttura

"Sai che è proprio vero... Sembra di essere in California, ma siamo in Romagna, ed è ancora più bello". Sono le parole di alcuni turisti veneti in vacanza qui a Rimini. E' la sorpresa di quando ti imbatti in realtà come quella di Belaburdela, lo stabilimento balneare (ex Bagno Elio) di Torre Pedrera guidato da Stefano Lappi che questo fine settimana ha inaugurato la stagione dopo un'importante riqualificazione. Un intervento fortemente voluto dai titolari che va nella direzione di un nuovo modo di vivere il waterfront e che si integra con il progetto di riqualificazione urbana e ambientale del lungomare nord che partirà ad ottobre.

Belaburdela è soprattutto il segno di una generazione di imprenditori riminesi che ha deciso di investire sulla spiaggia e che ha il coraggio di cambiare."