Basket C, i Titans sconfitti nello spareggio salvezza con lo Scirea: è retrocessione in serie D

Sport

Repubblica San Marino

| 02:30 - 14 Maggio 2018

Lo Scirea Bertinoro batte i Titans 53-43 nello spareggio decisivo per rimanere in C Gold e la conseguenza per la formazione sammarinese è la retrocessione. Amara, amarissima.

La partita, giocata sul neutro del PalaMarchetti di Castel Guelfo, comincia con un 10-0 a favore di Bertinoro e con i Titans assai contratti. Aglio sblocca il tabellone con cinque punti, Ricci infila una doppietta ai liberi e si comincia a giocare. Di rincorsa, ma sempre vicini. E' -3 a fine primo periodo (11-14), col punteggio che fa da elastico dal 13-14 al 15-22. Il massimo vantaggio dello Scirea arriva sul 19-27, ma il sussulto Titans in chiusura di quarto è buono e negli spogliatoi si va sul -4 (24-28).

Nel terzo parziale la Pallacanestro Titano si avvicina considerevolmente e riesce finalmente a impattare e superare. Lo fa per la prima volta al 27’ sul canestro di Grassi (36-35) e poi anche qualche istante dopo sul 40-38. È un momento particolare, col parzialone lungo di 10-3 a favore dei nostri dal 30-35. È anche un momento da sliding doors, perché qui Bertinoro riprende il comando e non lo molla più. Prima con un 4-0 in chiusura di terzo periodo (40-42), poi coi tre canestri di Frigoli nei primi cinque minuti di quarto parziale (40-49). I Titans faticano a segnare, tornano sul 43-49 col cesto di Aglio ma non vanno più in là di lì. La forbice non si riduce ed Emiliano Solfrizzi, a 53” dalla sirena conclusiva, mette i due liberi della staffa (43-51). Bertinoro vince e fa festa, la Pallacanestro Titano retrocede.



PALLACANESTRO TITANO – GAETANO SCIREA BERTINORO 43-53



TITANO: Sinatra (0/3 da tre), Grassi 4 (1/1, 0/3), Zannoni 10 (3/6, 0/3), Aglio 12 (3/7, 2/4), Gamberini 3 (1/4), Macina (0/2, 0/1), Ricci 6 (1/4, 0/1), Galassi (0/2, 0/2), Padovano 8 (3/4, 0/2), Calegari (0/1). All.: Foschi.

SCIREA: En. Soflrizzi 6 (1/5, 1/2), Frigoli 25 (7/13, 3/7), Godoli (0/1, 0/1), Bracci 9 (3/11, 0/1), Em. Solfrizzi 7 (2/3), Biandolino, Del Zozzo, Gellera Malvolti (0/1), Ravaioli 2 (1/2, 0/1), Zoboli, Cristofani 4 (2/3), Ruscelli ne. All.: Selvi.

Arbitri: Zuccolo e Occhiuzzi.

Parziali: 11-14, 24-28, 40-42, 43-53.

Tiri liberi: Titano 13/24, Scirea 9/16.