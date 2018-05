Moto, a Imola la Superstock 1000 parla riminese: hurrà di Ferrari, secondo Tamburini

Sport

Rimini

| 21:20 - 13 Maggio 2018

A Imola nella Superstock successo del riminese Matteo Ferrari. Iscritto come wild card col team Ducati Barni Racing, Ferrari ha trionfato in casa davanti ad un altro riminese Roberto Tamburini (secondo dopo essere partito 13°) e Maximilian Scheib. Solo quinto Markus Reiterberger, che ora guida il campionato con un solo punto di vantaggio su Tamburini (61 a 60).

Scattato dalla terza fila dopo l’ottavo posto nelle qualifiche (svoltesi sul bagnato), Ferrari si è portato subito nel gruppo di testa e al nono dei 14 giri previsti si è preso la testa della corsa. Il pilota romagnolo non ha più mollato la prima posizione fino alla fine e così si è portato a casa la sua prima vittoria in Superstock 1000 alla quinta wild card nel campionato. Settimo Luca Vitali, nono Alessandro Delbianco.