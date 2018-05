Volley A2 femminile, sfuma il sogno promozione della Battistelli: ko in gara3 contro Chieri (1-3)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:46 - 13 Maggio 2018

Sfuma il sogno della Battistelli di salire in serie A1. Nella bella del Flaminio (1500 spettatori circa) contro la Fenera Chieri la squadra di San Giovanni in Marignano, vincitrice della Coppa Italia, è stata piegata per 3-1 (21-25, 26-24, 21-25, 20-25). La formazione piemontese si è dimostrata più continua mentre le romagnole hanno pagato imprecisoni ed errori e un servizio meno efficace del solito.



Primo set. Sul 3-2 si registra il primo break dell’incontro a favore del Fenera Chieri che, grazie al servizio di Perinelli e all’azione a rete di Middleborn che realizza quattro punti consecutivi, sale a 4-7 costringendo coach Saja a chiamare il primo time-out. Con Markovic le padrone di casa si riavvicinano da 5-9 a 7-9, ma di nuovo le chieresi allungano, toccando il +6 sul 13-19. L’ace del 18-24 di Manfredini dà a Chieri ben sei palle set: un’invasione e gli attacchi di Zanette e Markovic ne annullano tre, finché il servizio lungo di Saguatti conclude la frazione 21-25. Fra i dati di fine set spiccano i 7 punti di Middleborn col 100% di efficacia, e gli otto errori punto romagnoli, di cui cinque al servizio.

Secondo set. Il Fenera Chieri riparte bene ma sul 4-6 la Battistelli San Giovanni in Marignano capovolge il punteggio in 13-9. Sul 16-12 Perinelli e Angelina restituiscono a Chieri la parità (18-18). Nel finale, davvero molto intenso, le biancoblù rientrano da 23-21 a 23-23, quindi annullano sul 24-23 la prima palla set con Perinelli, ma negli scambi successivi manca un pizzico di lucidità e le padrone di casa chiudono 26-24 con Caneva. In evidenza Zanette con otto punti.

Terzo set Avvio di set di grande sofferenza per il Fenera Chieri ’76, fotografata da un dato: sul 10-6, metà dei punti biancoblù sono errori romagnoli al servizio. Toccati i sei punti di ritardo sul 14-8, l’inerzia del set cambia sul turno di battuta di Manfredini che riporta la squadra di Secchi a contatto (15-14). Il pareggio arriva a quota 18 con un muro di Akrari su Zanette, nello scambio successivo una pipe di Manfredini porta Chieri avanti per la prima volta. L’alta efficienza del servizio, del muro e di un ritrovato attacco permettono al Fenera di aggiudicarsi il set in scioltezza 21-25 con un muro di Akrari.

Quarto set. Sul servizio di Angelina il Fenera Chieri ’76 parte fortissimo: 0-6. Coach Saja chiama time, poi sostituisce Zanette con Nasari. Il prosieguo è una gara di nervi: le biancoblù li mantengono più saldi, e conservando sempre un buon margine pongono fine alla contesa alla seconda palla match con un mani out di Perinelli.



IL TABELLINO

BATTISTELLI S.G. MARIGNANO: Caneva 10, Zanette 23, Saguatti 15, Casillo 7, Battistoni, Markovic 15, Gibertini (L), Nasari 2, Gray, Bordignon. Non entrate: Giordano, Sgarbossa. All. Saja.

FENERA CHIERI: De Lellis, Angelina 16, Akrari 8, Manfredini 18, Perinelli 9, Middleborn 17, Bresciani (L), Lualdi. Non entrate: Moretto, Salvi, Mezzi, Sandrone, Colombano. All. Secchi.

ARBITRI: Zingaro, Palumbo.

NOTE – Spettatori: 1350, Durata set: 26′, 31′, 26′, 26′ ; Tot: 109′.