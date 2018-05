Calcio 1a Cat: Junior San Clemente espugna il campo della Colonnella ed è salvo

Sport

Rimini

| 20:35 - 13 Maggio 2018

Colonnella - Junior San Clemente 1-2

Reti: 22' Matteucci (JS), 75' Della Marchina (C), 76' Angelini (JS)





Colonnella: Castelgrande, Ricci, Pezzi, Fratti, Guidi, Borsari; Passeggio, Savoretti; Bianchi, Fall, Zaghini.

In panchina: Barone, Sapucci, Prunella, Asioli, Della Marchina, Bordoni, Paci.

Allenatore: Bianchi A.





J.S.Clemente: Montalbano, Tasini, Epiceno, Buldrini, Ballarini, Ringucci; Girometti, Tamagnini; Matteucci, Buffone, Angelini.

In panchina: Franchini, Vandi, Morolli, Casadei, Gianessi, Pecci, Longhi.

Allenatore: Bianchi G.





Arbito: De Lorenzi di Forlì, assistenti Pilato e Tunedei di Forlì.

Ammoniti: Ricci, Pezzi, Guidi, Tasini, Angelini.





Partita al cardiopalmo per la permanenza in prima categoria tra due squadre che devono riscattare un campionato in salita. Lo Junior San Clemente scende in campo con una grinta che mette in difficoltà la squadra di casa che, una volta sfumata un’occasione al 12' con Zaghini, si chiude a 'riccio' e deve soccombere al 22', quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo Matteucci supera Castelgrande. Dieci minuti dopo sempre su calcio d'angolo la Colonnella potrebbe pareggiare per una difettosa deviazione del portiere ma Zaghini, che si trova la palla sui piedi, non riesce ad approfittarne. Nel secondo tempo la Colonnella cambia atteggiamento e spinge in attacco, in una partita caratterizzata da continue interruzioni di gioco e falli. Al 75' il neo entrato Della Marchina firma il gol del pareggio per la Colonnella. Passano trenta secondi e Angelini infila magistralmente Castelgrande sul palo più lontano.