Sarà Novafeltria Vis Misano la finale playoff di 1a Cat, INTERVISTE ai due allenatori Fabbri e Bucci

Sport

Novafeltria

| 18:59 - 13 Maggio 2018

Novafeltria - Vis Misano è la finale playoff del girone H di Prima Categoria. Sarà dunque la squadra allenata da Marco Bucci a sfidare l'ex capolista guidata da Achille Fabbri: il Vis Misano ha infatti espugnato 2-0 il campo del Sant'Ermete. "Onestamente i miei ragazzi non finiscono mai di stupirmi, anche oggi hanno fatto una grande prestazione", spiega l'allenatore del Vis Misano al termine della semifinale playoff. Tra una settimana servirà un'impresa per espugnare il Comunale di Novafeltria: Bucci, ex giocatore del Secchiano, lancia la sfida: "Abbiamo la gioventù della nostra ed entusiasmo". Sugli spalti, a Sant'Ermete, c'era anche Achille Fabbri, allenatore del Novafeltria. "Troviamo un Misano in forma, sono molto bravi e sarà una partita all'ultimo sangue", spiega il mister gialloblu, che sottolinea l'importanza di Lepri e Sanchez, il muro difensivo della formazione bianco-celeste. "Faremo una grande partita", annuncia Fabbri.



Ascolta le interviste ai due allenatori cliccando sul pulsante audio.