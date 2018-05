Calcio Promozione: sfuma sogno finale playoff per il Pietracuta, pari 1-1 a Cotignola sotto il diluvio

Sport

Ravenna

19:30 - 13 Maggio 2018

Niente finale playoff per un determinato Pietracuta, che, seppur dal tifo di tanti tifosi, non riesce a conquistare la vittoria sul campo del Cotignola. Ai rossoblu è fatale il pareggio, per il peggior piazzamento in campionato. Non bastano le prodezze di Lasagni, che para un rigore, e Tani, il Cotignola infatti trova il pareggio con Manaresi all'88', dopo una sospensione di dodici minuti a causa di una grandinata abbattutasi sul terreno di gioco. La gara poteva decidersi già dopo 2 minuti: Amadei ferma con il fallo in area bomber Bazhdari, ma il rigore del centravanti viene parato da Lasagni. Il Cotignola domina in lungo e in largo nei primi venti minuti, poi reazione del Pietracuta che guadagna campo, ma la miglior occasione è per i locali: al 42' Mengozzi crossa dal fondo, girata di Bazhdari e ancora Lasagni salva il risultato. Nella ripresa un vigoroso Pietracuta trova il vantaggio al 54', con Tani che ribadisce in rete una respinta di Cesaretti su sinistro da fuori area di Fratti. La beffa per il Pietracuta arriva all'88' sugli sviluppi di un corner, con il tocco vincente di Manaresi. Si va ai supplementari, ma il risultato non cambia.







Cotignola - Pietracuta 1-1

Reti: 54' Tani (P), 88' Manaresi (C).





Cotignola: Cesaretti, Leonardi, Carapia, Serra, Orlando, Manaresi; Pirazzoli, Paganelli; Bazhdari, Fabbi, Mengozzi.

In panchina: Missiroli, Sartoni, Montanari, Hdada, Tamburini, Castellari, Proni.

Allenatore: Folli.





Pietracuta: Lasagni, Giovanetti, Masini, Tosi, Amadei, El Haloui; Tomassini, Fabbri; Fratti, Tani, Mularoni.

In panchina: Balducci C., Pavani, Alessandrini, Bindi, Balducci A., Sebastiani, Halilaj.

Allenatore: Fregnani.





Arbitro: Rompianesi di Modena (assistenti Crovetti e Aliaj di Modena).