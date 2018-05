DIRETTA TESTUALE Calcio 1a Categoria: Sant'Ermete - Vis Misano 0-1 segna Pironi!

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:48 - 13 Maggio 2018

Sant'Ermete - Vis Misano 0-1 (parziale)

Reti: 19' Pironi (V)



Sant'Ermete: Guerra, Campidelli, Castiglioni, Mazza, Grossi, Zavattini; Bianchini, Contadini; Del Prete F., Vukaj, Gentile.

In panchina: Lelli, Gavagnin, Orsini, Berluti, Coccato, Angelini, Bizzocchi.

Allenatore: Pazzini.



Vis Misano: Batani, Siliquini (11' Laro), Imola; Pironi, Lepri, Sanchez; Benedetti, Boldrini; Meluzzi, Tamburini, Torsani.

In panchina: Gueye, Diletti, Mazzoni, Pellegrino, Urbinati F., Muccioli.

Allenatore: Bucci.



Arbitro: Poggi di Forlì

Ammoniti:

Espulsi:



INIZIO ORE 16.30



7': filtrante di Contadini in profondità per Filippo Del Prete che scatta sul filo del fuorigioco, chiusura magistrale di Sanchez.



11': duro intervento di Bianchini su capitan Siliquini, costretto ad uscire per infortunio.



14': punizione di Contadini dall'out di sinistra, Mazza lasciat da solo in area prova a correggere, la traiettoria sporcata viene parata in due tempi da Batani.



15': cross da sinistra, Benedetti tutto solo davanti a Guerra spreca di testa, ma l'arbitro fischia comunque il fuorigioco.



19': GOL MISANO! Rimessa laterale per i biancoceleste, la respinta della difesa trova Pironi al limite dell'area, controllo e conclusione rasoterra che supera Guerra sulla sua destra. Palla in rete a fil di palo.