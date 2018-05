Mondiale Superbike, in gara2 a Imola il riminese Rinaldi settimo.Vince Rea, cade Melandri

Sport

Rimini

| 15:45 - 13 Maggio 2018

Jonathan Rea infila la doppietta a Imola in gara2 del round del mondiale Superbike. Il pilota della Kawasaki vince e prende 47 punti di vantaggio sul secondo in classifica, il ducatista Chaz Davies. Gara da dimenticare per Marco Melandri, travolto da Van Der Mark: il pilota olandese tenta l'attacco alla Rivazza al decimo giro e prende in pieno il romagnolo. Entrambi finiscono nella ghiaia. Per Melandri adesso il mondiale si mette male: i punti di stacco con Rea divetano ora 78.

Il riminese Michael Ruben Rinaldi ha chiuso al settimo posto scattando in testa al via e mantenendosi al comando per due giri. Dopo il quarto giro si è ritirato il cesenate Lorenzo Savadori alla guida dell’Aprilia.