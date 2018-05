FOTO: Granfondo Squali, Vincenzo Nibali alla partenza. Sorrisi e selfie con i fan

Sport

15:39 - 13 Maggio 2018

Sono partiti in 2800 dall’Acquario di Cattolica, alle 8.00 di domenica 13 maggio, per arrivare a Gabicce Monte, traguardo della quarta edizione della Granfondo Squali.

Al via c'era anche Vincenzo Nibali e Franco Pellizzotti, lo 'Squalo dello Stretto' davanti al folto gruppo dei partenti si è concesso a selfie e autografi. Tra loro anche l'ex juventino Fabrizio Ravanelli. "Penna bianca" ha fatto il classico "in bocca al lupo" a Nibali per la manifestazione odierna e per il resto della stagione 2018. "La concorrenza è agguerrita, ma tenterò di fare il massimo", ha replicato Nibali.

I vincitori:

Nel percorso lungo (145 Km) si è imposto sempre un Vincenzo, ma di cognome Pisani, ciclista frusinate, trentasettenne Sergente dell'Esercito Italiano con un tempo di 3 ore e 32.09e. Fra le donne si conferma anche quest'anno vincitrice Barbara Lancioni con un tempo di 3h55.56’. Il percorso corto (80 km) ha incoronato Davide Tonucci (2h03.09’) e, per le donne, Michela Gorini (2h15.03’). Foto Ballante.