Basket C, gli Angels chiudono in bellezza la stagione regolare: exploit a Novellara. Ora i playoff

Santarcangelo di Romagna

| 15:30 - 13 Maggio 2018



La Dulca Santarcangelo abbatte anche l’ostacolo Novellara in trasferta: 79-55.

Avvio contratto di entrambe le squadre che fanno fatica a segnare, gli Angels trovano un ottimo Fornaciari che trova subito 6 punti dal pitturato 12-14 al 10’. Nel secondo periodo è Pesaresi (8 punti) insieme a Dini e al ritorno di Raffaelli a scavare il primo allungo, 29-38 alla pausa lunga.

Al rientro l’energia degli Angels aumenta con un super Picio Bianchi, Pesaresi segna 3 bombe in tre minuti e chiude la partita sul 42-63. L’ultimo quarto è una piacevole visione di tutta suqadra: tutti a segno con punti a referto.

Ora via ai playoff: sabato 19 maggio alle ore 21 al PalaSGR.



TABELLINI

BASKET NOVELLARA: Bartoletti 10, Ciavolella 8, Margini 13, Folloni 4, Astolfi 7, Carpi 3, Rinaldi 8, El Ibrahimi 2, Morgotti. All. Spaggiari

DULCA SANTARCANGELO: Cunico 7, Bianchi 13, Raffaelli 5, Fusco 6, Saponi 6, Dini 10, Pesaresi 17 (5/5 da 3), Ramilli 6, Giuliani 2, Fornaciari 7. All. Bernardi

PARZIALI: 12-14, 29-38, 42-63

ARBITRI: Ferrari, Brini