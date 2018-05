Riccione, Hotel Savioli, Movimento 5 Stelle: ‘E’ ora di agire, via alla raccolta firme’

Attualità

Riccione

| 11:35 - 13 Maggio 2018

Sullo stato di abbandono dell’Hotel Savioli a Riccione interviene il Movimento 5 Stelle chiedendo all’Amministrazione di intervenire anche in fede al percorso di riqualificazione urbana che lo stesso Comune ha deciso di intraprendere come ente sperimentatore. Il pentastellati rimproverano inoltre al sindaco Tosi di essersi limitata ad adoperarsi esclusivamente formulando inviti alla proprietà e a non agendo con provvedimenti più concreti. Il Movimento intende pertanto agire iniziando da una raccolta firme tra i cittadini riccionesi.

Di seguito la nota del Movimento 5 Stelle

“E' cosi' invisibile all'amministrazione quel mostro fatiscente dell' Hotel Savioli Spiaggia che fa bella mostra di sé in uno dei punti più strategici e nevralgici di Riccione? "Un monumento turistico per la città" che, dopo più di 10 anni dalla sua chiusura, ha finalmente visto nel dicembre 2017 l'accordo esecutivo sul progetto di riqualificazione della struttura ricettiva. Ma è palese che i tempi ed i modi dell'intervento siano a totale discrezione della proprietà, poiché il Sindaco si è limitato ad intervenire con meri inviti: "Confidiamo adesso che la proprietà, alla luce delle certezze che ha chiesto e ricevuto, dia senza più indugio alcuno il via alle fasi di realizzazione del progetto".

Il Movimento 5 Stelle di Riccione chiede al Comune di agire e di utilizzare gli strumenti amministrativi di cui dispone per porre fine a questo immobilismo passando ad una forma di azione che imponga velocemente di provvedere a questa incuria.

Era il lontano 2015 quando la nostra prima cittadina pronunciava queste parole: "Per una città turistica come Riccione ho deciso di firmare 6 ordinanze in una mattina, per intimare i proprietari di zone in degrado ad intervenire rapidamente. Non possiamo permetterci che alcune zone della città presentino condizioni oltre che di degrado, di potenziale pericolo sotto il profilo dell'igiene e della salute pubblica dei nostri turisti e cittadini". Perché non per il Savioli? L'amministrazione deve anche oggi garantire un livello di decoro urbano affinché la città ed i turisti non si ritrovino per l'ennesima stagione estiva a subire la visione di un edificio che sembra uscito dalla guerra e sia l'espressione della mancanza di attenzione verso la città.

Il Comune ha deciso di intraprendere un percorso virtuoso e condiviso di trasformazione urbana nel segno della qualità con l'adeguamento della pianificazione comunale ai principi di tutela dei territori liberi, e di rigenerazione delle città secondo la nuova legge regionale n.24/2017 e come previsto dall'art 77 anche in qualità' di "ente sperimentatore" in materia urbanistica. Perché allora tanta indifferenza? Come può l'amministrazione non preoccuparsi di garantire ai residenti e alle attività commerciali sicurezza, decoro e ordine pubblico? Pensiamo anche che rivedere il gettito di imposte comunali come l'IMU per questi edifici, potrebbe essere un primo passo. Infatti la regolamentazione di questa imposta per i numerosi immobili in disuso sembra addirittura beneficiare ed incentivare la mancata cura. Sarà nostra premura nel frattempo, agire: inizieremo come primo atto da una raccolta firme per dare voce alla cittadinanza e per evitare che irresponsabilità' provochino ulteriori danni. Andremo a fondo sulle motivazioni di tanto ritardo”.