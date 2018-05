‘Spiaggiato’ in Riviera: tutti al cinema per Frank Matano e il suo film. INTERVISTA

Attualità

Riccione

| 10:36 - 13 Maggio 2018

Bagno di folla sabato sera al Cinepalace di Riccione prima e al Multiplex “Le Befane” poi ad accogliere Frank Matano e il regista Matteo Martinez: l’occasione è stata la presentazione per del loro film “Tonno Spiaggiato”.

Scritta dallo stesso Frank Matano con Matteo Martinez, questa commedia segna anche il debutto alla regia cinematografica di quest'ultimo. Matano è nato artisticamente su Youtube una decina di anni fa. È stato uno dei primi youtuber a diventare famosi con video demenziali. Ormai ha già messo piede in qualunque settore dell'intrattenimento, ma il suo approdo sul grande schermo arriva grazie al film Fuga di cervelli, commedia nel quale è protagonista insieme agli amici Guglielmo Scilla e Paolo Ruffini. Matano è per la prima volta protagonista assoluto in Tonno spiaggiato. La commedia si ispira un certo tipo di commedia demenziale e surreale di cui il gruppo dei Monty Python è stato fautore. Girato nel suo paese, Carinola, in provincia di Caserta, la pellicola vede molti suo concittadini come comparse.







Intervista a Frank Matano e a Matteo Martinez di Mary Cianciaruso