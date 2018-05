Baseball, i Pirati si riscattano in gara2: 9-0 al Padule. Primato in classifica con la Fortitudo

Sport

Rimini

03:33 - 13 Maggio 2018

Il Rimini Baseball pareggia la serie contro il Recotech Padule aggiudicandosi nettamente gara2 per 9-0 rimanendo così in vetta alla classifica (7v 1p) insieme all’UnipolSai Bologna che ha sconfitto San Marino in entrambe le gare al tie break (sempre al 10°inning).

Rispetto alla gara disputata al pomeriggio, i Pirati hanno un buon approccio nel box di battuta contro il partente del Padule Perez. Al secondo inning il singolo di Cit più l’errore difensivo confeziona la prima segnatura dei padroni di casa (1-0), poi al terzo dopo la valida di Noguera, le due volate di Garbella e Romero producono il secondo punto riminese (2-0). Nella parte bassa del sesto gli uomini di Ceccaroli piazzano l’allungo decisivo, grazie al doppio di Celli (3-0) e alla volata di sacrificio di Di Fabio (4-0). Alla settima e ottava ripresa di gioco sul rilievo toscano Molina, non aiutato dalla propria difesa, l’attacco neroarancio si scatena e produce 5 segnature.

Da segnalare gli esordi in massima serie dei giovanissimi prodotti del vivaio neroarancio (Junior Rimini Baseball) Zucconi (classe 2000) e Gabrielli (classe 1999): quest’ultimo ha battuto la sua prima valida in carriera in massima serie. Molto bene la prestazione del partente riminese Bassani autore di 5 inning ben lanciati (prima vittoria stagionale), poi i rilievi Marquez, Morellini e Ruiz hanno completato la gara.

Lo staff tecnico dei Pirati ha utilizzato tutti i pitcher e praticamente tutti i position player a disposizione in questo weekend che comunque si chiude con un po’ di amaro in bocca per la sconfitta subita in gara1 dove il lineup romagnolo avrebbe potuto fare meglio contro l’ottimo Banos soprattutto nelle prime tre riprese di gioco (10 out in fila).

Il prossimo appuntamento per la truppa riminese sarà la trasferta allo Steno Borghese contro il Città di Nettuno Academy del manager Trinci (Venerdì 18 e Sabato 19 Maggio) che ha ottenuto un importante doppietta nel derby cittadino ai danni del Nettuno City del manager Morville.



Gara 2

Recotech Padule 0

Rimini Baseball 9



RECOTECH PADULE: Tissera int (0/3), Gozzini 1b (1/4), Scull ec (2/4), Alarcon 3b (0/3), Pinto dh (1/4), Maldonado ed (0/4), Valsecchi r (1/3), Bosi es (0/3), Fasano 2b (0/3).

RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (1/4), Garbella ed (1/3) (Zucconi ed 0/1), Romero dh (1/3) (Gabrielli dh 1/1), Angulo int (1/5), Ustariz 1b (2/4), Celli ec (3/4), Llewellyn es (0/2) (Zappone es 0/2), Cit r (2/4), Di Fabio 3b (1/3).

SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Recotech Padule 000 000 000 = 0 bv 5 e 5

Rimini Baseball 011 002 23X = 9 bv 13 e 1

PRESTAZIONE LANCIATORI

Perez (L) rl 6.0 bvc 7 bb 3 so 3 pgl 3

Molina rl 2.0 bvc 6 bb 2 so 3 pgl 2

Bassani (W) rl 5.0 bvc 2 bb 0 so 8 pgl 0

Marquez rl 2.0 bvc 1 bb 0 so 3 pgl 0

Morellini rl 1.0 bvc 2 bb 1 so 1 pgl 0

Ruiz rl 1.0 bvc 0 bb 1 so 1 pgl 0



NOTE Doppi di Scull, Valsecchi, Celli e Romero. Errori: Maldonado 2, Fasano 2, Gozzini e Cit.

Simone Drudi