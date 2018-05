Atletica, scuola media 'Fermi' di Rimini si aggiudica l'edizione 2018 delle Olimpiadi della Gioventù

Sport

Rimini

12 Maggio 2018

Circa 400 studenti di età compresa fra i 12 ed i 14 anni, in rappresentanza di 8 Istituti scolastici del Comune di Rimini, hanno preso parte sabato 12 maggio alla 26^ edizione delle “Olimpiadi della Gioventù”, manifestazione di atletica leggera organizzata dall’Atletica Libertas Rimini sotto il patrocinio della Federazione di Atletica provinciale e dell’Ufficio Scolastico Regionale.

L’edizione di quest’anno è stata particolarmente significativa perchè ha visto come nel 2017 la partecipazione di tutte le scuole medie del Comune di Rimini.

Fondamentale supporto organizzativo è stato quello fornito dal Gruppo Giudici Gara di Rimini, dagli studenti della facoltà di Scienze Motorie guidati dal professor Andrea Boga e dai volontari della società podistica Polisportiva quartiere 6 di Rimini di Virgilio Borghesi.



L’AVIS Comunale di Rimini, ha fornito l’assistenza medica prevista. Presenti circa 40 alunni con disabilità, che si sono cimentati nelle gare di velocità e lancio del vortex.

Ad aggiudicarsi il “Trofeo Franco Montebelli”, riservato alla scuola prima classificata, è stata la media “Fermi” di Viserba, nelle due edizioni precedenti classificatasi quinta, che ha prevalso nei confronti di Miramare e Centro Storico.



Qui di seguito riportiamo tutti i vincitori.

RAGAZZE – 60 metri: Bianca Grossi – Fermi; 600 metri: Rebecca Calbucci – Miramare; salto in lungo: Monica Bucci – XX settembre; lancio del vortex: Emma Tarducci – Centro Storico; staffetta 4x100 m: Fermi

RAGAZZI – 60 metri: Matteo Delbue – Miramare; 600 metri: Tommaso Fabbri – Fermi; salto in lungo: Thomas Scanavino – Miramare; lancio del vortex: Luca Magnani Fermi; staffetta 4x100 m: Fermi

CADETTE – 80 metri: Giulia Nanni – Marvelli; 1000 metri: Alice Alessandri – Bertola; salto in alto: Nelli Manoli – XX settembre; getto del peso: Vittoria Sammarchi Bertola; staffetta 4x100 m: XX settembre

CADETTI – 80 metri: Edoardo Tuppolano – Bertola; 1000 metri: Luca Venturelli – XX settembre; salto in alto: Mattia Diotalevi – Bertola; getto del peso: Mattia Vedruccio – Miramare; staffetta 4x100 m: Alighieri

ALUNNI CON DISABILITA’ – 60 metri maschi DIR: Jadisson Olivieri – Marvelli; 60 metri maschi HFD: Yassir Bourbiza – Alighieri; 60 metri femmine DIR: Gaia Zucchetto Marvelli; 60 metri femmine DIR-HFD: Benedetta Sabatino – Miramare; Lancio del vortex maschi DIR: Daniele Falagario – XX settembre; Lancio del vortex maschi C21: Davide Dini – Alighieri; Lancio del vortex maschi HFC: Mateo Seraj – Centro Storico; Lancio del vortex maschi HFD: Aziz Mrad – Miramare; Lancio del vortex femmine DIR: Ahmetovic – Miramare; Lancio del vortex femmine C21: Denise Bianchi – Alighieri; Lancio del vortex femmine DIR-HFD: Benedetta Sabatino - Miramare