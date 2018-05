Serie A1, Rimini Baseball incassa la prima sconfitta a domicilio contro il Recotech Padule

Sport

Rimini

| 19:52 - 12 Maggio 2018

Il Rimini Baseball incassa la prima sconfitta in campionato a domicilio contro il Recotech Padule per 3-1. Una partita dominata come previsto dai lanciatori partenti Duran e Banos che hanno saputo controllare molto bene i rispettivi attacchi.

La svolta decisiva della gara di fatto si è sviluppata alla settima ripresa di gioco. La formazione toscana del manager Minozzi in battuta colpisce tre valide in fila sul partente dominicano Duran. Basi piene e zero out. Momento clou dell’incontro. Nel box si presenta Pinto che viene lasciato al piatto, poi il perfetto squeeze play di Origlia sblocca il punteggio (0-1). L’evidente calo fisico del pitcher riminese viene punito dal gran doppio al primo lancio di Maldonado (pallina rimbalza ed esce fuori) che produce la due segnature decisive (0-3). Sale in pedana il rilievo Hernandez (al posto di un buon Duran) che chiude la ripresa eliminando in diamante Sorri. Al cambio di campo i Pirati non sfruttano appieno l’occasione contro lo starter del Recotech Banos. Romero batte un facile pop sull’interbase toscano Tissera. Angulo e Garbella battono due singoli consecutivi, poi Ustariz si guadagna la base ball. Banos per la prima volta sotto pressione in questa gara. Nel box si presenta lo slugger riminese Celli che colpisce un gran contatto a destra sul quale l’esterno destro Maldonado compie una presa in tuffo da Grande Lega che consente al corridore neroarancio Angulo di segnare l’unico punto (1-3). Poi Llewellyn batterà una comoda volata a sinistra che di fatto spegne le speranze di rimonta dei suoi. Nelle ultime due riprese di gioco sul monte del Padule è salito il rilievo venezuelano Rodriguez (esordio stagionale) al posto di uno strepitoso Banos. Il neo entrato completerà gli ultimi sei eliminati portando al successo i suoi conquistando la prima salvezza stagionale. Vince il Padule per 3-1 grazie al suo monte di lancio e una difesa impeccabile che ha effettuato grandi giocate. Rimini perde la sua prima partita in stagione, dimostrando qualche problemino in battuta all’inizio della gara sui lanci di Banos (99 lanci) che comunque è stato bravissimo a mandare fuori giri le mazze del manager Ceccaroli.

Questa sera la serie si concluderà sempre sul diamante riminese dello Stadio dei Pirati (playball ore 20.30) per la conclusiva sfida del quarto weekend di regular season. Probabili partenti, il mancino ex Novara Ruiz per Rimini e uno fra Perez e Molina per il Recotech Padule.



Gara 1

Recotech Padule 3

Rimini Baseball 1



Recotech Padule: Tissera int (0/4), Gozzini 1b (1/4), Scull ec (1/3), Alarcon 3b (3/4), Pinto dh (0/4), Origlia r (0/2), Maldonado ed (1/3), Sorri 2b (0/3), Bosi es (0/1).

Rimini Baseball: Noguera 2b (1/4), Romero es (1/4), Angulo int (1/4), Garbella ed (1/4), Ustariz 1b (0/2), Celli ec (0/3), Llewellyn r (0/3), Zappone dh (0/3), Batista 3b (0/3).

Successione punteggio

Recotech Padule 000 000 300 = 3 bv 6 e 0

Rimini Baseball 000 000 100 = 1 bv 4 e 1

Prestazione lanciatori

Banos (W) rl 7.0 bvc 3 bb 1 so 6 pgl 1

Rodriguez (S) rl 2.0 bvc 1 bb 1 so 1 pgl 0



Logan Duran (L) rl 6.2 bvc 5 bb 3 so 7 pgl 3

Hernandez rl 1.1 bvc 0 bb 0 so 1 pgl 0

Kelly rl 1.0 bvc 1 bb 0 so 0 pgl 0



Note Doppio di Maldonado. Errore: Batista.