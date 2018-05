Ambulante diventa famoso grazie a un piccolo cinghiale, la storia della mascotte con centinaia di fan

Attualità

| 06:10 - 13 Maggio 2018

Nelle zone montane e boschive i cinghiali sono lo spauracchio degli automobilisti e la preda più ambita dai cacciatori. Ma in Valmarecchia c'è un piccolo cinghiale (in vetroresina, ma questo è solo un dettaglio!) di cui nessuno ha paura, anzi col tempo si è attirato la simpatia di tutti ed è diventato una vera e propria star. Poldo da più di 15 anni segue i suoi padroni Mirco e Debora in giro per fiere, mercati e sagre e mentre gli umani lavorano al loro banco ambulante di salumi e formaggi, lui se ne sta buono buono a godersi i complimenti e gli apprezzamenti di grandi e piccini. Tutti ormai conoscono questo simpatico cinghiale e quando si trova a una fiera o a un mercato è una festa, soprattutto per i più piccoli, ma anche per gli adulti che spesso si fermano al banco solo per salutare Poldo anche se poi una volta lì, diventa un motivo per comprare qualche salume nostrano.

La fortuna di Poldo inizia ormai diversi anni fa quando, ancora anonimo, in seguito ad un incidente rimase danneggiato e Mirco dovette trovare il modo di ripararlo. La fasciatura che fu costretto a mettergli era piuttosto brutta e anonima e allora Mirco decise che avrebbe dato un nome al suo cinghiale e lo avrebbe scritto sulla fasciatura per abbellirla un po. Da allora Poldo acquistò una sua identità e divenne la mascotte della bancarella. Anche se ormai vecchio e malandato Poldo segue i suoi padroni che lo caricano sul furgone e da Sant' Agata Feltria lo portano con sé appena possibile; solo nelle trasferte più lunghe e impegnative viene sostituito dal fratellino più piccolo e più agile. Anche al mare, dove una volta Mirco lo ha portato in gita, Poldo ha avuto il suo momento di gloria con i passanti in spiaggia che hanno chiesto di fare una foto con lui. Poldo è diventato ormai più famoso di Mirco e Debora che vengono ormai identificati e riconosciuti come " i padroni di Poldo".

Ogni star che si rispetti ha il suo fan club e Poldo non è da meno: la sua pagina Facebook conta circa 700 seguaci che possono così aggiornarsi sulle avventure del cinghiale più amato della Valmarecchia.