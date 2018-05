Volley A2 femminile, la Battistelli domenica si gioca la A1. Coach Saja: "Coraggio, determinazione e disciplina tattica"

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:40 - 12 Maggio 2018



E’ la finale che vale la serie A1 di volley femminile. Al Flaminio (ore 17) si sfidano domenica Battistelli San Giovanni in Marignano – Fenera Chieri, vincitrici rispettivamente di garauno e garadue dei playoff. Nella strada verso la promozione, San Giovanni in Marignano ha eliminato Soverato e Orvieto, mentre Chieri ha superato gli scogli Trentino e Cuneo.

I precedenti in regular season sorridono alla Battistelli: nel doppio confronto Giulia Saguatti e compagne si imposero per 3-0 all’andata a Chieri e bissarono il successo in casa per 3-1.

Il tecnico della formazione romagnola Stefano Saja analizza così gara2: “Siamo stati meno brillanti rispetto alla prima sfida e capaci di adattarci alla situazione tecnico tattica, non siamo riusciti a mettere in difficoltà il Chieri con il servizio come in gara1. Chieri ha difeso meglio sui nostri attacchi e noi non siamo state sufficientemente lucidi per trovare alternative”.

Come sarà gara3? Il tecnico legge così la bella del Flaminio poco prima della seduta di rifinitura al Flaminio (foto): “Le due squadre si conoscono alla perfezione, sarà un match equilibrato. La partita va giocata palla per palla, fondamentale sarà l’approccio e la disciplina tattica: più saremo coraggiosi e determinati da un lato e ordinati tatticamente dall’altro, più avremo possibilità di farcela. Conto che dal pubblico, che mi attendo numeroso al Flaminio, possa arrivare la spinta giusta”.



APPELLO La società invita la sua tifoseria “ad osservare dentro e fuori al palazzetto il massimo fair play affinché sia coronato questo straordinario percorso con una esemplare prova di correttezza e rispetto altrui. Nella convinzione che questo comportamento oltre che di buon auspicio, possa essere il miglior sostegno morale per le giocatrici e tutto lo staff. Al cuore non si comanda”.



BIGLIETTI Le poltrone bianche sono già esaurite. Poltrone rosse e gradinate interi: 8 (ridotto 4 euro). Il botteghino del Flaminio sarà aperto alle ore 15. Da Chieri attesa qualche decina di tifosi.



LA DIRETTA La gara sarà trasmessa in diretta e in alta definizione su LVF TV – la web tv ufficiale di Lega – e visibili a tutti gli abbonati senza alcun costo ulteriore; inoltre gratuitamente anche sui principali canali social della Lega Pallavolo Serie A Femminile: sulle pagine Facebook eYoutube e sul profilo Twitter.