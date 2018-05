Mondiale Superbike, a Imola gara1 a Rea, Melandri terzo. Rinaldi e Savadori settimo e ottavo

Sport

Rimini

| 15:55 - 12 Maggio 2018

A Imola nella prima gara della Superbike - quinto round del mondiale - successo del leader Rea, che è partito davanti a tutti e non ha mai messo in discussione il trionfo martellando su tempi da capogiro. Alle sue spalle l’americano Tom Sykes. Terzo e quarto posto per le Ducati di Melandri e Chaz Davies, che dopo un errore al terzo giro è ripartito con una grande rimonta scalando posizioni fino al quarto posto. Quinto Fores. Seguono Van der Mark, settimo e ottavo gli italiani Rinaldi e Savadori.

In classifica Rea è in testa (184 punti) seguito da Davies (142) e Melandri (131). Dodicesimo Rinaldi (33) e tredicesimo Savadori (30).